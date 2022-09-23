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Частичная мобилизация: важное
22:50 (мск), источник: © РИА Новости

Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дальнейшие действия по отсрочке от частичной мобилизации <…> Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», — говорится в заявлении.

Кроме того, Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, она будет доступна на следующей неделе на портале «Госуслуг».

Ранее в пятницу российское оборонное ведомство заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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