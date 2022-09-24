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03:20 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова с юмором высказалась об «изоляции» России на Генассамблее ООН

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором исключила все намеки изоляции России на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: © РИА Новости

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала захарова в Telegram канале, приложив фотографии приветствия улыбающихся главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейда Аль Нахайяна.

Неделя высокого уровня проходит 20—26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

Лавров уже провел ряд встреч, из последних — с представителями Судана, Экваториальной Гвинеи, Кубы, главами МИД стран Персидского залива и другие.

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