Захарова с юмором высказалась об «изоляции» России на Генассамблее ООН

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — написала захарова в Telegram канале, приложив фотографии приветствия улыбающихся главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейда Аль Нахайяна.
Неделя высокого уровня проходит 20—26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
Лавров уже провел ряд встреч, из последних — с представителями Судана, Экваториальной Гвинеи, Кубы, главами МИД стран Персидского залива и другие.