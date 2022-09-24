Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине

«Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого», — произнес он на встрече с жителями города Олесница.
Накануне Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе — только вместе с союзниками.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Польша занимает в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.