Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетияНа снимках можно четко разглядеть кольца планеты
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Частичная мобилизация: важное
19:31 (мск), источник: © РИА Новости

Качиньский назвал немцев вредителями из-за позиции по Украине

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский пожаловался на «недостаточную» помощь Германии Киеву и назвал немецкие власти «вредителями». Его слова цитирует польское издание Wiadomosci.

Источник: © РИА Новости

«Каждый, кто отказывается от помощи Украине, вредит, вредит и еще раз вредит. <…> Германия может больше, но не делает этого», — произнес он на встрече с жителями города Олесница.

Польский политик также заявил, что Берлин «продолжает настаивать на невыгодном для Украины мире».

Накануне Владимир Зеленский потребовал от Германии не смотреть на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно пояснял, почему Германия не поставляет танки на Украину: его страна не будет предпринимать односторонних действий в этом вопросе — только вместе с союзниками.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Польша занимает в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Генштабе разъяснили порядок частичной мобилизации россиян
Американцы высмеяли Зеленского после призыва 'наказать' Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта