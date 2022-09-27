Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы

«Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми», — сказал Столтенберг, выступая на заседании фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента.
«На заседании обсуждались… потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указывается в документе.
Он также в очередной раз высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.