Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
20:36 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы

БРЮССЕЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать.

Источник: © РИА Новости

«Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми», — сказал Столтенберг, выступая на заседании фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента.

«На заседании обсуждались… потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее», — указывается в документе.

Он также в очередной раз высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умер Борис Моисеев
Главком ВСУ признал превосходство начальника российского Генштаба
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОЕСэнергетика