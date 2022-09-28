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17:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций против России. Они будут введены в ответ на проведение референдумов на украинских территориях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом глава ЕК объявила на брифинге в Брюсселе.

Источник: Reuters

Восьмой пакет будет включать в себя:

  • запрет на импорт российских продуктов на €7 млрд,
  • правовую основу для потолка цен на российскую нефть,
  • санкции против лиц, которые будут обходить рестрикции против России,
  • расширение списка запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ,
  • запрет гражданам ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний.

Отметим, что ранее Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, за исключением той, что поставляется по трубопроводу «Дружба». Венгрия, в которую 65% нефти идет именно по этому пути, несколько недель блокировала шестой пакет санкций, опасаясь лишиться нефтяных поставок. После того, как ЕС согласовал санкции, власти Венгрии говорили, что не поддержат никакие новые ограничения против российских энергоносителей.

В начале сентября потолок цен был введен странами G7. В рамках санкций запрет на морские перевозки российской нефти введут с 5 декабря, а запрет на перевозку нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Ранее 15 стран ЕС также хотели установить общий потолок цен на газ, но не смогли его согласовать. Минэнерго России отказалось поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен, поскольку это невыгодно.

По информации Bloomberg, лидеры стран ЕС обсуждали введение потолка цен на нефть 26 сентября. По данным агентства, против таких ограничений выступили Кипр и Венгрия.

Анастасия Ларина

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