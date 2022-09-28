Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть

Восьмой пакет будет включать в себя:
Отметим, что ранее Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, за исключением той, что поставляется по трубопроводу «Дружба». Венгрия, в которую 65% нефти идет именно по этому пути, несколько недель блокировала шестой пакет санкций, опасаясь лишиться нефтяных поставок. После того, как ЕС согласовал санкции, власти Венгрии говорили, что не поддержат никакие новые ограничения против российских энергоносителей.
В начале сентября потолок цен был введен странами G7. В рамках санкций запрет на морские перевозки российской нефти введут с 5 декабря, а запрет на перевозку нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. Ранее 15 стран ЕС также хотели установить общий потолок цен на газ, но не смогли его согласовать. Минэнерго России отказалось поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен, поскольку это невыгодно.
По информации Bloomberg, лидеры стран ЕС обсуждали введение потолка цен на нефть 26 сентября. По данным агентства, против таких ограничений выступили Кипр и Венгрия.