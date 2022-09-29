США испытывают Россию на прочность, заявил Антонов

Глава российской дипмиссии в статье, опубликованной в журнале National Interest, обратил внимание, что на сегодняшний день есть ощущение, будто «Россию испытывают на прочность».
«Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», — отметил Антонов.
Посол назвал очевидным фактом прямую вовлеченность США в военные действия на стороне киевского режима.
«Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», — перечислил Антонов.
Посол также предупредил американских политиков, что они заблуждаются, если считают, что готовность руководства России защищать страну не распространяется на Крым и те территории, которые «могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления».
«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», — заявил он.
Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России, сказал также Антонов. «Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством», — отметил он.
По оценкам дипломата, Вашингтон подталкивает ситуацию к «столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», хотя никаких изменений в условиях применения Москвой ядерного оружия не произошло.
Кроме того, Антонов выступил с предостережением в адрес Вашингтона относительно ошибочности представлений о возможном «локальном» ядерном конфликте в Европе. «Дескать, США удастся отсидеться за океаном, если такой конфликт случится в Европе, где есть ядерные силы Великобритании и Франции. Подчеркну, это крайне опасный “эксперимент”. Можно с большой долей уверенности предположить, что любое применение ядерного оружия может привести к быстрому перерастанию “локального” или “регионального” конфликта в глобальную катастрофу», — добавил он.
При этом посол выразил надежду, что Россия и США, несмотря на все сложности, не подошли к порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. В этой связи Антонов призвал американскую сторону «прекратить угрозы» в адрес Москвы.
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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