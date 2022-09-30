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13:41 (мск), источник: Известия

Меркель указала на важность участия РФ в создании архитектуры безопасности Европы

В будущем продолжать работу над общеевропейской архитектурой безопасности необходимо с участием России. Такое мнение выразила 30 сентября бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на юбилее города Гослар.

Источник: Reuters

«Необходимо продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России, даже если потребуется много выдержки», — процитировал ее немецкий телеканал n-tv, отметив, что такую же позицию Меркель озвучила и несколькими днями ранее.

Между тем экс-канцлер ФРГ осудила российскую спецоперацию по защите Донбасса, назвав ее нарушением международного права.

Политик исполняла обязанности канцлера ФРГ с 2005-го по 2021-й год. Она стала первой женщиной, возглавляющей федеративное правительство. После проигрыша на парламентских выборах Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.

1 июня посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил, что восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно. Он отметил, что западные страны сами разрушили систему европейской безопасности, и рано или поздно им придется ее восстанавливать.

9 мая посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. При этом Москва всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, отметил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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