«Необходимо продолжать работу по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России, даже если потребуется много выдержки», — процитировал ее немецкий телеканал n-tv, отметив, что такую же позицию Меркель озвучила и несколькими днями ранее.
Между тем экс-канцлер ФРГ осудила российскую спецоперацию по защите Донбасса, назвав ее нарушением международного права.
Политик исполняла обязанности канцлера ФРГ с 2005-го по 2021-й год. Она стала первой женщиной, возглавляющей федеративное правительство. После проигрыша на парламентских выборах Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу.
1 июня посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил, что восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно. Он отметил, что западные страны сами разрушили систему европейской безопасности, и рано или поздно им придется ее восстанавливать.
9 мая посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе. При этом Москва всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, отметил он.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.