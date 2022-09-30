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18:50 (мск), источник: © РИА Новости

США продолжат признавать Украину в прежних границах, заявил Байден

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. США будут всегда уважать границы Украины, признаваемые международным сообществом, и продолжат оказывать ей военное и дипломатическое содействие в возвращении всех территорий, заявил американский президент Джо Байден.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Состоявшееся 30 сентября вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей он назвал актом, не имеющим «никакой легитимности», и обвинил российское руководство в нарушении международного права и устава ООН.

«США будут всегда уважать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на восстановление контроля над своей территорией, усиливая ее в военном и дипломатическом отношении», — сказано в заявлении Байдена.

Он напомнил о выделении очередного транша военной помощи на сумму в 1,1 миллиарда долларов и выразил готовность подписать рассматриваемый конгрессом законопроект, ассигнующий еще 12 миллиардов долларов на поддержку Украины.

«Я призываю всех членов мирового сообщества отвергнуть незаконные попытки аннексии со стороны России и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», — заявил Байден.

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