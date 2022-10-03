В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

«Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. <…> Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», — сказал дипломат в ответ на замечание, что украинский лидер неоднократно просил у альянса помощи.
Постпред подчеркнул, что вступление НАТО в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 государств, не желающих этого.
Кениг также отметил, что помощь Киеву от его западных союзников из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных стран, а не самого альянса.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Москва 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.