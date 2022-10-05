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15:00 (мск), источник: Ведомости

В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

На этой неделе у президента России Владимира Путина будет день рождения, российский лидер проведет его за работой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Журналисты поинтересовались, как Путин собирается отпраздновать свой юбилей. 7 октября ему исполняется 70 лет.

«У него запланированы рабочие мероприятия. Мы вас информируем дополнительно», — сообщил Песков.

Год назад представитель Кремля также отмечал, что Путин проведет день рождения, не отрываясь от работы. Однако вечером, предположил Пескова, президент отметит праздник с родными и близкими.

Последнее анонсированное событие с участием президента на сайте Кремля запланировано на 5 октября. Сегодня Путин по видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее некоторые российские Telegram-каналы сообщали, что 5 октября глава государства может выступить с новым обращением к россиянам. Предполагалось, что оно будет касаться изменения статуса специальной военной операции (СВО). Однако Песков эту информацию опроверг, назвав подобные публикации фейками.

Представитель Кремля также подчеркнул, что переформатировать СВО в контртеррористическую операцию (КТО) может только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. По его словам, пока что таких решений не принималось.

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