В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения

Журналисты поинтересовались, как Путин собирается отпраздновать свой юбилей. 7 октября ему исполняется 70 лет.
«У него запланированы рабочие мероприятия. Мы вас информируем дополнительно», — сообщил Песков.
Год назад представитель Кремля также отмечал, что Путин проведет день рождения, не отрываясь от работы. Однако вечером, предположил Пескова, президент отметит праздник с родными и близкими.
Последнее анонсированное событие с участием президента на сайте Кремля запланировано на 5 октября. Сегодня Путин по видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее некоторые российские Telegram-каналы сообщали, что 5 октября глава государства может выступить с новым обращением к россиянам. Предполагалось, что оно будет касаться изменения статуса специальной военной операции (СВО). Однако Песков эту информацию опроверг, назвав подобные публикации фейками.
Представитель Кремля также подчеркнул, что переформатировать СВО в контртеррористическую операцию (КТО) может только верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. По его словам, пока что таких решений не принималось.