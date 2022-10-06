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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
16:29 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме оценили сроки создания новых частей из мобилизованных

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт РИА Новости. Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, это время имеющимся силам нужно держать линию фронта, заявил в четверг член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Источник: © РИА Новости

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон», — сказал Гурулев в эфире «Соловьев Live».

После этого необходимо перехватить инициативу, добавил он. За это время, считает депутат, необходимо ракетными и прочими ударами вывести из строя логистические и промышленные объекты на Украине.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».

Как отмечается на правительственном портале «Объясняем.рф», призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

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