Кремль назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне

По его словам, в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы. Пресс-секретарь отметил, что на высказывания президента Украины должны обратить внимание все страны, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он подчеркнул, что такие заявления нельзя оставлять без реакции мирового сообщества.
Кроме того, учитывая тот факт, что Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, они несут ответственность за слова Зеленского, подчеркнул Песков.
Сегодня Зеленский во время выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары, а не «ждать ядерных ударов России».
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле говорил о «весьма существенных» рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.