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03:20 (мск), источник: Газета.Ру

Боррель признал, что НАТО могло не выполнить часть своих обещаний России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс мог не выполнить некоторые из своих обещаний Российской Федерации, но это не оправдывает происходящее на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2022

Он подчеркнул, что его не устраивают в качестве оправданий те доводы, с помощью которых некоторые люди, в том числе его друзья, оправдывают агрессию тем, что альянс не выполнил обещаний.

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», — отметил Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».

Он добавил, что пока до конца неизвестно, сколько может продлиться единство ЕС в вопросе санкций в отношении РФ.

Ранее Боррель заявил, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы. Он подчеркнул, что доступ на китайский рынок также становится все более сложным.

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