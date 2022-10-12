Боррель признал, что НАТО могло не выполнить часть своих обещаний России

Он подчеркнул, что его не устраивают в качестве оправданий те доводы, с помощью которых некоторые люди, в том числе его друзья, оправдывают агрессию тем, что альянс не выполнил обещаний.
«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», — отметил Боррель. По его словам, обязательства ЕС перед Украиной многочисленные, «они варьируются от финансовых до военных и экономических, и так должно оставаться».
Он добавил, что пока до конца неизвестно, сколько может продлиться единство ЕС в вопросе санкций в отношении РФ.
Ранее Боррель заявил, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы. Он подчеркнул, что доступ на китайский рынок также становится все более сложным.