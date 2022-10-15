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01:12 (мск), источник: © РИА Новости

Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден уполномочил госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов, сообщает Белый дом.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 млн долларов», — говорится в распространенном Белым домом меморандуме Байдена.

Как сообщали ранее СМИ, в новый пакет помощи могут войти броневики и боеприпасы.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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