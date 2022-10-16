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02:36 (мск), источник: Life.ru

Разговор Путина и Аббаса на саммите разочаровал Белый дом

Недоверие Палестины к Соединённым Штатам Америки и их действиям в рамках арабо-израильского урегулирования вызвало негодование у американской администрации. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности США.

Источник: AP 2022

Аббас 14 октября на встрече с Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что США не должны заниматься мирным урегулированием палестино-израильского конфликта в одиночку, а также указал на недоверие палестинцев к Вашингтону.

«Белый дом “глубоко разочарован” позицией главы Палестины Махмуда Аббаса, который заявил президенту России Владимиру Путину, что не доверяет администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в публикации.

Портал сообщает также, что Белый дом оценивает вклад России в решение конфликта не так позитивно.

Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. В ходе встречи в Москве российской стороной была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, уточнили в МИД РФ.

Юлия Коновалова

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