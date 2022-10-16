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03:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден назвал ошибкой экономический план Трасс

Президент США Джо Байден заявил, что изначальный экономический план премьера Великобритании Лиз Трасс был ошибкой. Белый дом ранее воздерживался от комментариев о проблемах главы британского правительства.

Источник: Reuters

«Я не единственный, кто думал, что это была ошибка», — сказал господин Байден журналистам (цитата по Reuters).

Британские рынки и британский фунт обвалились на фоне экономического плана, который госпожа Трасс представила вместе с министром финансов Квази Квартенг. Банк Англии потратил на поддержку рынка £65 млрд, скупая облигации. Из-за этого премьер уволила министра финансов и назначила на его место противника Бориса Джонсона Джереми Ханта. Она также отказалась от своего обещания не поднимать корпоративный налог. Новый глава Минфина в первый день заявил, что Великобританию ждут тяжелые времена и стране придется экономить. По информации британских СМИ, депутаты Консервативной партии в понедельник, 17 октября, обсудят возможную отставку Трасс.

Леонид Уварчев

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