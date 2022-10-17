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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных в Европе

БУДАПЕШТ, 17 окт — РИА Новости. Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках инициативы ЕС, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных украинской армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу. Мы не примем участие в этой миссии», — сказал глава МИД.

Он объяснил, что Венгрия — единственная из стран ЕС, которая заняла такую позицию, поскольку не поддерживает шаги, ведущие к эскалации конфликта, а наоборот, выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

Совет ЕС 17 октября в ответ на просьбу Украины утвердил развертывание тренировочной миссии для украинских военных. Отмечается, что она «обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны».

Миссия может заработать уже в середине ноября, она рассчитана на подготовку до 15 тысяч военных. На два года работы выделяется более 106 миллионов евро.

Предполагается, что тренировочные лагеря развернутся в Польше и Германии, оперативный штаб будет находиться в Брюсселе.

Как заявил в конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, западные страны, утверждая, что не являются участниками конфликта на Украине, нарушают международные конвенции. Он напомнил, что украинские посольства в Европе и других странах на своих сайтах «занимались прямым наемничеством». В свою очередь, западные государства, которые позволили это делать на своей территории, нарушили конвенцию о нейтральных странах, доказав, что прямо участвуют в конфликте.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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