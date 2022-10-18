В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией

По словам сенатора, Россия может использовать открывшиеся пути для приближения к США, а Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Тем не менее эта подготовка должна носить не конфликтный, а оборонительный характер, подчеркнул он.
«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между расположенными вокруг него странами. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — отметил он.
Непосредственный выход к Северному Ледовитому океану имеют пять стран: Россия, Норвегия, Канада, Дания и США. При этом Финляндия, Швеция и Исландия, не имея с Арктикой океанических границ, позиционируют себя как приарктические государства.
По данным Геологической службы США, в Арктике находится около 22% неразведанных ресурсов углеводородов в мире — это нефть, газ и газоконденсат. Кроме того, там есть уран, золото, алмазы и редкоземельные металлы.
Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020-м, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года глава государства анонсировал, что Россия в ближайшие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и территориями Севера — по его словам, это «очевидные» события.
Российский МИД в мае указывал на опасность превращения Арктики в «театр военных действий» из-за НАТО. Посол по особым поручениям Николай Корчунов тогда отметил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в блок считается проявлением тенденции к росту военной активности в Арктике и «высоких широтах».
В конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянсу следует усилить свое присутствие в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и проявления заинтересованности к территории Китаем. «Альянс уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на Крайнем Севере», — сказал он тогда.