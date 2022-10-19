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01:10 (мск), источник: © РИА Новости

Группа стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призывают задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО), из-за военно-биологической деятельности США на Украине, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

Источник: © РИА Новости

«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — сказал дипломат.

В заявлении, которое зачитал на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, подчеркивается, что к действиям США на Украине остаются вопросы.

«Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию», — заявил Воронцов.

Статья 6 КБТО гласит, что «любое государство-участник <…> Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции с Украины вывезли все для продолжения военно-биологической программы США.

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