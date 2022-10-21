Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция», — написал Орбан.
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине. Также политик подчеркивал, что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19 из-за низкой скорости принятия решений и дороговизны. По его словам, введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, поэтому Венгрия и некоторые другие страны не поддерживают такие меры.
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023−2024 годов, а также создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF. Новые предложения должны пройти согласование среди стран ЕС.