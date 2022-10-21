17:21 (мск), источник: © РИА Новости
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация «Росатом».
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Международная министерская конференция агенства «Атомная энергетика в XXI веке» должна пройти
«Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства “Росатома” и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — говорится в заявлении.
В компании назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.
В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории, напомнила госкорпорация.
«К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения, отмечается в заявлении.