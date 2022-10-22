Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сказал собеседник агентства.
Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.
Заседание состоялось накануне, тематика касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В нем, помимо членов Совбеза, приняли участие представители Украины, а также Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, «какую добавленную стоимость», кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, «ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза». Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.
Как позднее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.