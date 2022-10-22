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22:11 (мск), источник: © РИА Новости

Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине

ООН, 22 окт — РИА Новости. Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете, сообщил РИА Новости источник в организации.

Источник: © РИА Новости

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.

Заседание состоялось накануне, тематика касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта. В нем, помимо членов Совбеза, приняли участие представители Украины, а также Словакии, Польши, Германии и Греции.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что российская делегация не очень понимает, «какую добавленную стоимость», кроме удлинения времени проведения заседания, несет включение представителей Словакии, Польши, Греции и Германии в список выступающих. Также он добавил, что Москве хорошо известна позиция этих стран, «ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза». Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.

Небензя попросил председателя Совбеза впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях по вопросу Украины.

Как позднее сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.

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