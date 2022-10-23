Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на Украине

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в пресс-релизе.
Шойгу также выразил Лекорню «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”».
Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главной Пентагона Ллойдом Остиным. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.