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13:43 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на Украине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, сообщило ведомство в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в пресс-релизе.

Шойгу также выразил Лекорню «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”».

Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главной Пентагона Ллойдом Остиным. Американский министр также созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

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