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23:21 (мск), источник: ТАСС

Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для Украины

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны. Об этом они заявили в совместной статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции по вопросам восстановления бывшей советской республики.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«На ней [конференции] мы хотим обсудить со специалистам, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь Украине. Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в статье.

Как считают канцлер и глава ЕК, речь идет «о задаче поколений». «Европе при этом отводится важная роль» в деле поддержки Украины, так как страна является кандидатом на вступление в ЕС, говорится в статье. «Путь восстановления в этой связи является также путем Украины в Европейский союз», — полагают Шольц и фон дер Ляйен.

По их мнению, оказание помощи Киеву в интересах ЕС.

Украина защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире. Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы.

утверждается в статье

«Что мы как мировое сообщество можем сделать и с первого дня войны делали, так это активно и надежно поддерживать Украину. Мы ввели жесткие санкции против России, мы поставляем оружие, поддерживаем украинскую экономику и помогаем людям в повседневной жизни. Мы облегчаем экспорт украинских товаров на наш внутренний рынок и приостанавливаем ввозные пошлины», — отметили Шольц и фон дер Ляйен.

Канцлер и глава ЕК напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в €350 млрд. «Ни Украина, ни отдельные партнеры не смогут в одиночку справиться с необходимыми расходами. Мы должны решать проблему все вместе — ЕС, G7 и наши партнеры, и, конечно, участвовать должны международные финансовые институты и ведущие международные организации. В долгосрочной перспективе важно, чтобы в восстановление Украины инвестировали также частные доноры и компании», — говорится в статье.

Платформа координации помощи Киеву

При этом канцлер и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. «В этой связи мы вместе с нашими друзьями на Украине обеспечим, чтобы помощь поступала туда, где она больше всего необходима. Вместе с партнерами по G7 и другими странами, при поддержке международных организаций и Украины мы хотим создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления», — отмечается в статье. Шольц и фон дер Ляйен подчеркнули, что «совместная платформа должна быть центральным инструментом сотрудничества и координации европейской и международной поддержки» Киева.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

25 октября в Берлине состоится международная конференция по восстановлению Украины, организованная Группой семи. Откроют мероприятие Шольц и фон дер Ляйен. Также в конференции примут участие известные эксперты, международные организации, аналитические центры, ученые и представители гражданского общества.

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