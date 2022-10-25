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00:18 (мск), источник: © РИА Новости

Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный террор

ООН, 25 окт — РИА Новости. Москва расценит применение Киевом «грязной бомбы», если это произойдет, как акт ядерного терроризма, говорится в письме российского постпреда при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости. Ранее источник агентства сообщил, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением «грязной бомбы».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Россия, как следует из обращения Небензи, призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов провокации с применением «грязной бомбы». Как отмечается, у таких планов будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения.

В тексте сказано, что Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».

В письме также подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. «О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны», — указывает Небензя.

Как сообщили ранее заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.

«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной «грязной бомбы» изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

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