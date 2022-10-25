Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный террор

Россия, как следует из обращения Небензи, призывает западные страны оказать влияние на киевский режим с тем, чтобы он отказался от планов провокации с применением «грязной бомбы». Как отмечается, у таких планов будут тяжелые последствия и они повлекут массовые потери среди населения.
В тексте сказано, что Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».
В письме также подчеркивается, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине. «О возможности применения такого оружия не говорило ни руководство нашей страны, ни министерство обороны», — указывает Небензя.
Как сообщили ранее заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев приступил к реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения.
«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной «грязной бомбы» изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.