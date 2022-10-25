Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ

Примером, по его мнению, служит недавнее заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с США могут вмешаться в затянувшийся конфликт между Москвой и Киевом.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — сказал полковник.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул полковник.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
«Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов на прискорбно низком уровне. Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план», — отмечается в публикации.
Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом Петреус предположил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент, но не как сила НАТО, а под руководством Вашингтона.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватает ума не предпринимать подобных шагов.