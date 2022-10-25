«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
15:50 (мск), источник: © РИА Новости

Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политика Вашингтона в отношении украинского конфликта становится все более странной, приводит издание The American Conservative слова бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Примером, по его мнению, служит недавнее заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с США могут вмешаться в затянувшийся конфликт между Москвой и Киевом.

«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — сказал полковник.

Кроме того, считает Макгрегор, предположение Петреуса подтверждает, что украинские вооруженные силы находятся в критическом состоянии.

«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул полковник.

При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.

«Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов на прискорбно низком уровне. Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план», — отмечается в публикации.

По словам Макгрегора, единственный верный путь администрации Джо Байдена на Украине — это посредничество в установлении мира, а не в эскалации ситуации.

Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом Петреус предположил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент, но не как сила НАТО, а под руководством Вашингтона.

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватает ума не предпринимать подобных шагов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад благословил Киев на ядерную провокацию
'Обратного пути нет'. Что происходит под Херсоном
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В Кремле ответили на призыв Макрона о переговорах с Путиным
ВС России нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Российские военные отбили все атаки ВСУ в Херсонской области
Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта