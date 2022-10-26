Шойгу обсудил «грязную бомбу» с министрами обороны Китая и Индии

Российское оборонное ведомство подробностей беседы не приводит. О переговорах Сергея Шойгу с Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ Минобороны сообщило двумя идентичными сообщениями в своем Telegram-канале.
Ранее, 23 октября, Шойгу обсудил «возможные провокации со стороны Украины» с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании. Для обсуждения ситуации на Украине Сергей Шойгу также созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
США, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором назвали ложным утверждения России о намерении Украины создать «грязную бомбу». Киев все обвинения отвергает. На этом фоне миссия Международного агентства по атомной энергии посетит с проверкой ядерные объекты на Украине.
Взрыв «грязной бомбы» прежде всего наносит ущерб за счет распыления радиоактивных веществ. Как пояснили в «Росэнергоатоме», зараженные территории после использования такого оружия нельзя будет использовать минимум 30−50 лет.