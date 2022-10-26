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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу обсудил «грязную бомбу» с министрами обороны Китая и Индии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своими коллегами из Китая и Индии. В ходе телефонных переговоров с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом он «выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева» с применением «грязной бомбы». Аналогичную тему Шойгу затронул в разговоре с главой оборонного ведомства Китая Вэем Фэнхэ.

Источник: РИА "Новости"

Российское оборонное ведомство подробностей беседы не приводит. О переговорах Сергея Шойгу с Раджнатхом Сингхом и Вэем Фэнхэ Минобороны сообщило двумя идентичными сообщениями в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 октября, Шойгу обсудил «возможные провокации со стороны Украины» с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании. Для обсуждения ситуации на Украине Сергей Шойгу также созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

США, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором назвали ложным утверждения России о намерении Украины создать «грязную бомбу». Киев все обвинения отвергает. На этом фоне миссия Международного агентства по атомной энергии посетит с проверкой ядерные объекты на Украине.

Взрыв «грязной бомбы» прежде всего наносит ущерб за счет распыления радиоактивных веществ. Как пояснили в «Росэнергоатоме», зараженные территории после использования такого оружия нельзя будет использовать минимум 30−50 лет.

Милена Костерева

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