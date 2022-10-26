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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин проконтролировал учения по нанесению ответного ядерного удара

Президент Владимир Путин из ситуационного центра наблюдал за ежегодными учениями наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания. ВС РФ отработали задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Кадры из центра были показаны в эфире «России 24».

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Путин заслушал доклад министра обороны Сергей Шойгу. Как сообщили в Кремле, по полигону «Кура» на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из Баренцева моря. Также использовались самолеты дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В ходе учений проверили «подготовленность органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками».

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — заявили в Кремле.

В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания (включают гиперзвуковое и ядерное оружие) с пусками баллистических ракет проводились 19 февраля. За ними Путин наблюдал вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 27 февраля президент России приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это было сделано в ответ на «агрессивные высказывания высокопоставленных лиц стран НАТО».

Оба раза РФ заранее уведомляла США о планах провести учения. Вчера, 25 октября, в Пентагоне заявили, что будут следить за маневрами. В сентябре Владимир Путин говорил о праве России применить ядерное оружие при угрозе ее территориальной целостности. В Евросоюзе пригрозили, что ядерное нападение на Украину «вызовет ответ», мощь которого «с военной точки зрения будет велика».

Лаура Кеффер

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