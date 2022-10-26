Путин проконтролировал учения по нанесению ответного ядерного удара

Путин заслушал доклад министра обороны Сергей Шойгу. Как сообщили в Кремле, по полигону «Кура» на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из Баренцева моря. Также использовались самолеты дальней авиации Ту-95МС, они выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — заявили в Кремле.
В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания (включают гиперзвуковое и ядерное оружие) с пусками баллистических ракет проводились 19 февраля. За ними Путин наблюдал вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 27 февраля президент России приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Это было сделано в ответ на «агрессивные высказывания высокопоставленных лиц стран НАТО».
Оба раза РФ заранее уведомляла США о планах провести учения. Вчера, 25 октября, в Пентагоне заявили, что будут следить за маневрами. В сентябре Владимир Путин говорил о праве России применить ядерное оружие при угрозе ее территориальной целостности. В Евросоюзе пригрозили, что ядерное нападение на Украину «вызовет ответ», мощь которого «с военной точки зрения будет велика».