США ускорят модернизацию атомных бомб в Европе

По данным газеты, американские чиновники обсуждали модернизацию бомб на закрытой встрече НАТО в Брюсселе.
«Этот шаг по замене старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей задачи о том, что Запад должен удержать Москву от применения ядерного оружия», — сказано в Politico.
Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что модернизация американского ядерного оружия B61 ведется много лет, «замена на B61−12 является частью давно запланированной модернизации. Она никак не связана с текущими событиями в Украине».
Ядерные бомбы B61, разработанные в 1960-х годах, планируют заменить на B61−12 на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. По данным директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, обновления не связаны с ядерными аспектами, они включают удаление парашюта и установку нового хвостового комплекта. В феврале в Пентагоне заявили о планах завершить сертификацию ядерной конструкции B61−12.