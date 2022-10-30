Глава МАГАТЭ считает маловероятной отправку миротворцев ООН на Запорожскую АЭС

Отвечая на вопрос о возможном привлечении миротворцев ООН для размещения на объекте в случае успешного завершения переговоров и вывода российских войск, Гросси сказал, что на данный момент это маловероятно. «Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно, и поэтому я считаю, что пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно», — заявил гендиректор агентства.
Рафаэль Гросси также сообщил о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, удалось добиться прогресса, хотя окончательное решение не принято.
В конце сентября Гросси объявил, что начал переговоры с Москвой и Киевом о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Обсуждаемые вопросы касались радиуса зоны безопасности и роли персонала МАГАТЭ.
ЗАЭС находится под контролем российских сил с марта, но управляется украинским персоналом. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила станцию.