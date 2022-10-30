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13:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МАГАТЭ считает маловероятной отправку миротворцев ООН на Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, рассказывая о прогрессе в переговорах вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил, что привлечение миротворцев ООН на объект маловероятно. Об этом он сообщил в интервью изданию Nova.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о возможном привлечении миротворцев ООН для размещения на объекте в случае успешного завершения переговоров и вывода российских войск, Гросси сказал, что на данный момент это маловероятно. «Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно, и поэтому я считаю, что пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно», — заявил гендиректор агентства.

Рафаэль Гросси также сообщил о переговорах по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, удалось добиться прогресса, хотя окончательное решение не принято.

В конце сентября Гросси объявил, что начал переговоры с Москвой и Киевом о параметрах зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Обсуждаемые вопросы касались радиуса зоны безопасности и роли персонала МАГАТЭ.

ЗАЭС находится под контролем российских сил с марта, но управляется украинским персоналом. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила станцию.

Мария Федотова

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