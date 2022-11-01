Санду: пророссийские партии хотят дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Минфин США на прошлой неделе объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии «Шор» Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии.
«Войну России против Украины использует воровская группировка из Молдавии, которая объединилась с пророссийскими партиями и готова поджечь страну, чтобы избежать тюремного заключения. Эта группа вкладывает огромные ресурсы, чтобы вовлечь Молдавию в войну, продать мир и безопасность граждан за свои интересы», — заявила Санду, отметив, что часть из этих «преступников» недавно попала под санкции США.
«Молдавия выбирает быть свободной и продолжать европейский путь независимо от обстоятельств. Мы несем цену свободы. Для нас, а также для Румынии и всего региона, было бы драматичным, если бы Молдавия свернула с пути к демократии, к большой европейской семье», — добавила Санду, отметив, что страна слишком долго пыталась выбраться из серой зоны неопределенности к европейскому будущему.
Шор — бизнесмен и супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года был приговорен в Молдавии к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, Шор опротестовал приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
С середины сентября партия «Шор» проводит в Кишиневе антиправительственные протесты.