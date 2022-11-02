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Спецоперация на Украине
10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Турция проинформировала Шойгу об украинской позиции по зерновой сделке

АНКАРА, 2 ноя — РИА Новости. Турция проинформировала министра обороны РФ Сергея Шойгу об украинской позиции по «зерновой сделке», заявила об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.

Источник: © РИА Новости

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

«Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — сказал Акар в интервью газете Milliyet.

По его словам, на встречах со своими собеседниками был поднят вопрос о том, что очень важно продолжать зерновую инициативу, которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса.

«Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта. Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», — сказал Акар.

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