13:33 (мск), источник: © РИА Новости
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет свое участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии, сообщило Минобороны.
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О временной приостановке действия соглашения стало известно в минувшие выходные — после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.