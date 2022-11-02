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13:33 (мск), источник: © РИА Новости

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет свое участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

О временной приостановке действия соглашения стало известно в минувшие выходные — после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

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