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17:44 (мск), источник: ТАСС

Путин напомнил о праве России выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он сообщил, что Киев дал Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей.

«Мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — подчеркнул Путин, говоря о работе зернового коридора.

Он добавил, что Россия даже в случае выхода из зерновой сделки готова поставлять зерно в беднейшие страны.

В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран.

Владимир Путин
президент РФ

Путин также подтвердил, что Киев дал Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей. Он напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту. «Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», — сообщил российский лидер.

По его словам, посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. «По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — добавил Путин.

Президент РФ также заверил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию. «Мы не будем препятствовать и в будущем, в любом случае, поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имею в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом, имею в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента [Тайипа] Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран», — сообщил российский лидер.

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