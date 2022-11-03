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Спецоперация на Украине
00:22 (мск), источник: © РИА Новости

СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине

ООН, 2 ноя — РИА Новости. СБ ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Документ не набрал необходимых девяти голосов из 15. За резолюцию голосовали Россия и Китай, против были США, Великобритания, Франция. Остальные страны воздержались.

Источник: © РИА Новости

Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно документу, Совбез (в случае принятия резолюции) постановил бы «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

Проект также предписывал представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года. Кроме того, согласно тексту, следовало проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября — 16 декабря в Женеве.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

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