СБ ООН не принял резолюцию России о биологической деятельности на Украине

Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно документу, Совбез (в случае принятия резолюции) постановил бы «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Проект также предписывал представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года. Кроме того, согласно тексту, следовало проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября — 16 декабря в Женеве.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.