Минобороны КНР заявило о подготовке армии на случай военного конфликта

«Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип “одного Китая” и переходят все границы в своих усилиях по “использованию Тайваня для контроля над Китаем”, все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Тань Кэфэй, комментируя доклад о стратегии нацобороны США (цитата по «РИА Новости»).
В начале августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
В начале сентября Госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие. МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом. В октябре в ведомстве сообщили, что Пекин собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи Тайваню.