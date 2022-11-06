Стало известно, почему рыбы смотрят вниз, когда плывут По дну им намного проще ориентироваться в пространстве
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
00:17 (мск), источник: © РИА Новости

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключены, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Несколько дней назад Киев обесточил две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы.

«Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосистеме. Радиационный фон на объекте в норме.

«Киевский режим, целенаправленно, без предупреждений, обесточив Запорожскую АЭС несколько дней назад, попытался навредить атомной станции, но наши специалисты справились и не допустили аварийной ситуации», — подчеркнул Рогов.

Ранее о восстановлении электроснабжения на станции сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По информации МАГАТЭ, два из шести блоков ЗАЭС выведены из режима холодной остановки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США разжигают большую войну на Ближнем Востоке
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Власти Херсона призвали людей выехать на левый берег Днепра
Россия уничтожила пять греческих БМП сразу после передачи Киеву
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Войска России отразили атаки ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика