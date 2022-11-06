Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС

Несколько дней назад Киев обесточил две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы.
«Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосистеме. Радиационный фон на объекте в норме.
«Киевский режим, целенаправленно, без предупреждений, обесточив Запорожскую АЭС несколько дней назад, попытался навредить атомной станции, но наши специалисты справились и не допустили аварийной ситуации», — подчеркнул Рогов.
Ранее о восстановлении электроснабжения на станции сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По информации МАГАТЭ, два из шести блоков ЗАЭС выведены из режима холодной остановки.