14:12 (мск), источник: РБК
В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом
У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает «Интерфакс».
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«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявил замглавы МИДа.
Также он подчеркнул, что Москва не ведет никаких переговоров по ситуации вокруг Украины с Вашингтоном.
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