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14:12 (мск), источник: РБК

В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2022

«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявил замглавы МИДа.

Также он подчеркнул, что Москва не ведет никаких переговоров по ситуации вокруг Украины с Вашингтоном.

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