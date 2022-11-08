Дума одобрила проект о ветеранских льготах для добровольцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, следует из карточки законопроекта в законодательной базе нижней палаты парламента.
Законопроект внесла группа почти из 300 сенаторов и депутатов, поправки будут внесены в закон «О ветеранах». Среди авторов инициативы значатся спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. В списке есть представители всех парламентских фракций. Депутаты предложили «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции». Добровольцам, которые получат ранение или увечье, предлагают присвоить статус инвалида боевых действий.
Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит «распространить на [добровольцев] соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе». С начала российской спецоперации на Украине в закон «О ветеранах» неоднократно вносили поправки, дающие статус ветерана новым категориям лиц.
Статус ветерана уже получили пограничники, участники спецоперации из числа гражданского персонала вооруженных сил (специалисты ремонтных бригад, врачи и т. д.). В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана участникам спецоперации на Украине, однако он касался только действующих военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур и не распространялся на добровольцев.
Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки, в частности — могут претендовать на компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт, оплате жилых помещений, они имеют право на бесплатную медицинскую помощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.