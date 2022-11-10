Макрон представил обновленную стратегию нацбезопасности

Макрон указал, что военные действия на Украине «рискуют стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем».
«Когда мир вернется в Украину, нам придется отвечать за все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные систему стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он.
Кроме того, он заметил, что Франция является единственной страной в ЕС, обладающей ядерным оружием, но назвал ядерное сдерживание «основой безопасности» Франции и Европы.
Ранее МИД Франции не согласился со словами президента России Владимира Путина, который объяснял военные действия на Украине борьбой с доминированием Запада. Париж увидел в них попытку Москвы вернуть мир «в логику военных блоков».
Французская сторона считает именно Россию «основным дестабилизирующим фактором на международной арене»: она использует «логику шантажа в отношении Европы и остального мира».
Путин заявлял, что именно действия Запада привели к сложившейся ситуации в мире и военной операции на Украине. «Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — считает он.