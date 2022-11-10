Акулы помогли ученым найти «самый большой в мире» лес водорослей Теперь исследователи надеются привлечь внимание к морским обитателям и уменьшить воздействие человека на подводную жизнь.
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
Главное
Спецоперация на Украине
06:28 (мск), источник: РБК

Макрон представил обновленную стратегию нацбезопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон представил на борту вертолетоносца Dixmude в Тулоне обновленную стратегию национальной безопасности, которая должна позволить стране к 2030 году утвердиться в качестве «силы баланса на международной арене» и «независимой, уважаемой, действующей державы, находящейся в центре европейской стратегической автономии».

Источник: AP 2022

Макрон указал, что военные действия на Украине «рискуют стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем».

«Когда мир вернется в Украину, нам придется отвечать за все последствия, то есть строить новую архитектуру безопасности и обновленные систему стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он.

Президент также призвал адаптировать экономику к новым условиям, подтолкнуть оборонную промышленность и поставить страну «в положение военной экономики».

Кроме того, он заметил, что Франция является единственной страной в ЕС, обладающей ядерным оружием, но назвал ядерное сдерживание «основой безопасности» Франции и Европы.

Ранее МИД Франции не согласился со словами президента России Владимира Путина, который объяснял военные действия на Украине борьбой с доминированием Запада. Париж увидел в них попытку Москвы вернуть мир «в логику военных блоков».

Французская сторона считает именно Россию «основным дестабилизирующим фактором на международной арене»: она использует «логику шантажа в отношении Европы и остального мира».

Путин заявлял, что именно действия Запада привели к сложившейся ситуации в мире и военной операции на Украине. «Рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется», — считает он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс
Стало известно, зачем Песков ездил в Луганск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта