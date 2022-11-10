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22:11 (мск), источник: Ведомости

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США выделят Украине новый пакет военной помощи, он будет включать в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Сегодня Соединенные Штаты объявят об очередном пакете помощи в области безопасности для Украины, включая важный вклад в ее противовоздушную оборону», — рассказал Салливан (цитата по ТАСС).

По его словам, Вашингтон поставит Киеву ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности $18,2 млрд. 4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. Кроме того, 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Также поддержку в размере $625 млн Киев получил в начале октября.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.

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