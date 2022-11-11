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00:04 (мск), источник: © РИА Новости

Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности с Украиной, Молдавией и Балканами.

«Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками», — добавил он.

Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, а они идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительно поражение. «Причем очень быстро», — считает политик.

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