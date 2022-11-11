Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, ЕС должен усилить сотрудничество в повышении военной мобильности не только с НАТО, но и с партнерами, в частности с Украиной, Молдавией и Балканами.
«Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России. Он уверен, что Европа и США обеспечат Киев всеми видами современного натовского вооружения для того, чтобы принудить нашу страну к мирным переговорам на условиях, продиктованных Вашингтоном и НАТО», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.
«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками», — добавил он.
Джабаров отметил, что без поставок западного оружия и боеприпасов, а они идут на Украину нескончаемым потоком, Киев потерпит сокрушительно поражение. «Причем очень быстро», — считает политик.