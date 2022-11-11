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22:48 (мск), источник: Ведомости

В порту Роттердама разблокируют 20 000 тонн удобрений из России

Правительство Нидерландов разрешило отправку 20 000 тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций, передает агентство Reuters со ссылкой на МИД страны.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что нидерландское правительство решило одобрить отправку после получения запроса от ООН. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

В конце октября МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 000 тонн продукции беднейшим странам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал все стороны сконцентрировать усилия по снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений.

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