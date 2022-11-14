06:20 (мск), источник: © РИА Новости
Замглавы МИД прокомментировал идею вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
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«Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал агентству дипломат.
Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами блока, предупреждала об опасности этого шага, обратил внимание заместитель главы ведомства.
По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других.
«Мы взяли на себя обязательства не предпринимать никаких шагов, которые могли бы существенным образом затронуть безопасность друг друга. Если одна сторона говорит не делать этого, то не надо — надо садиться и договариваться как обеспечить безопасность и НАТО, и России, как обеспечить безопасность Украины. Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности», — высказался Грушко.
Дипломат уточнил, что расширение Североатлантического альянса не способствует укреплению безопасности самого блока.
«Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу», — добавил замглавы МИД.
На фоне российской спецоперации Финляндия и Швеция 18 мая передали Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала начало процесса рассмотрения расширения блока из-за вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, но 29 июня подписала меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, который учитывает все причины озабоченности Анкары.
После этого республика сняла свои возражения на вступление новых стран в НАТО. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган обращал внимание, что скорость процесса присоединения к альянсу зависит от выполнения условий Анкары.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме Швеции и Финляндии в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.