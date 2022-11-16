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01:34 (мск), источник: Газета.Ру

Генсек НАТО отреагировал на инцидент с падением ракет в Польше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонного разговора с польским президентом Анджеем Дудой отметил, что союзники по альянсу ведут консультации по инциденту в Польше.

Источник: Reuters

«НАТО следит за ситуацией Важно, чтобы все факты были установлены», — написал он в Twitter.

Он также сообщил, что выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью людей в результате данного происшествия.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

В Госдепе заявили, что для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или преднамеренным действием.

Вместе с тем власти Польши приняли решение повысить боевую готовность некоторых воинских частей.

Военный эксперт Алексей Леонков указал, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Российские ракеты, по его словам, не могли попасть на польскую территорию.

Евгений Шакиров

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