Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с ракетой в Польше

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос ТАСС по итогам участия в саммите Группы двадцати на острове Бали.
Турецкий лидер также высказался за проведение детального расследования инцидента.
Кроме того, Эрдоган назвал важными заявления президента США Джо Байдена о том, что «это были ракеты не российского производства». «[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц сказал, что они находятся в контакте друг с другом, как шесть стран НАТО. Было также заявление Байдена. Я думаю, что настаивание на том, что ракеты были российского производства, спровоцирует этот вопрос. Мы пытаемся как можно скорее посадить Россию и Украину за один стол переговоров. В связи с этим мы считаем, что такой метод, как провокации, не является правильным. Путь к миру лежит через диалог», — добавил президент Турции.
Во вторник в деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств, указывающих на то, кто выпустил эту ракету. МИД Польши утверждал, что ракета была российского производства. В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что есть предварительная информация, которая оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Как указали в российском ведомстве, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.