В МИД России предупредили Польшу о рисках накачки Украины оружием

«Варшаве надо больше думать об угрозах самой Польше в результате массированной накачки Украины западными вооружениями», — сказал он.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел вечером 15 ноября. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. Минобороны РФ опровергло причастность Москвы к инциденту, а публикации СМИ с подобными обвинениями назвало «намеренной провокацией».
Сегодня министерство сообщило, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса по фотографиям с места происшествия установили, что обломки принадлежат украинской ракетной системе С-300. О падении украинской ракеты ПВО заявил также и президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. По словам Дуды, есть большая вероятность, что эта ракета принадлежала ПВО Украины. Эту же версию поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, при этом, по его мнению, Украина не несет ответственность за данный инцидент.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение ускоренными темпами. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине, обвинив Запад в стремлении продлить конфликт и получить с этого выгоду.