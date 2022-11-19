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04:05 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ в США заявил о попытках Киева спровоцировать прямое противостояние России и НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое противостояние России и НАТО. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу комментарии журналу Nesweek.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Он также заявил, что Российская Федерация не инициировала бы проведение специальной военной операции, если бы Вашингтон и его союзники на протяжении десятилетий не настраивали Украину против России.

«Подчеркиваем абсолютную несостоятельность тезиса о том, что если бы не наша военная операция, то ничего бы не случилось. В ответ на это можем лишь сказать: если бы Соединенные Штаты и их сателлиты на протяжении десятилетий не превращали Украину в “анти-Россию”, то Российская Федерация не начала бы специальную военную операцию», — приводит слова Антонова на русском языке пресс-служба посольства.

Глава российского диппредставительства также отметил, что абсурдные попытки Запада переложить во всем вину на Россию «могут только раззадорить киевский режим, который и без того чувствует вседозволенность».

Кроме того, в связи с инцидентом с упавшей на территории Польши украинской ракетой он отметил, что «официальные лица, СМИ и неправительственные организации США продолжают озвучивать мантру “во всем виновата Россия”. “К такому приему американская сторона прибегает в любой сложной ситуации. Даже тогда, когда сама публично признает, что Киев причастен к гибели мирных граждан Польши”, — констатировал он.

Падение ракеты на востоке Польши

Во вторник в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада «начать действовать».

Однако в среду президент Польши Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепе заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши. В МИД России назвали заявления Киева относительно инцидента «грубой провокацией». По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300.

Ситуация с переговорами России и Украины

14 ноября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия Киева. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.

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