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Спецоперация на Украине
20:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Пентагона Остин заявил, что Украину ждет «суровая зима»

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, Канада, дал оценку развитию ситуации вокруг Украины. По словам Остина, Украину ждет «суровая зима».

Источник: Reuters

Глава Пентагона также заявил, что усилия Москвы заручиться в конфликте поддержкой таких стран, как Иран и КНДР, создают новые вызовы безопасности для США и их союзников. «Россия обратилась к Ирану и Северной Корее с просьбой о содействии, включая использование иранских беспилотников», — заявил Ллойд Остин (цитата по AFP).

Министр спрогнозировал, что Украину ждет «суровая зима», а Россия может вновь начать «бряцать ядерным оружием», и пообещал, что США и их союзники справятся с этими вызовами.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан ранее говорил, что поставки России беспилотников осуществлялись до начала спецоперации. В Евросоюзе заявили о наличии доказательств того, что Иран продавал беспилотники России с начала военной операции в феврале. В Кремле информацией о поставках иранских дронов в Россию не располагают.

Мария Федотова

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