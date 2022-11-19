Глава Пентагона Остин заявил, что Украину ждет «суровая зима»

Глава Пентагона также заявил, что усилия Москвы заручиться в конфликте поддержкой таких стран, как Иран и КНДР, создают новые вызовы безопасности для США и их союзников. «Россия обратилась к Ирану и Северной Корее с просьбой о содействии, включая использование иранских беспилотников», — заявил Ллойд Остин (цитата по AFP).
Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан ранее говорил, что поставки России беспилотников осуществлялись до начала спецоперации. В Евросоюзе заявили о наличии доказательств того, что Иран продавал беспилотники России с начала военной операции в феврале. В Кремле информацией о поставках иранских дронов в Россию не располагают.