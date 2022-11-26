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Спецоперация на Украине
26 ноября, источник: © РИА Новости

Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций

АНКАРА, 26 ноя — РИА Новости. Турция не намерена просить разрешения на проведение антитеррористических операций, передает агентство Anadolu со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима Калына.

Источник: AP 2022

«Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — подчеркнул он.

Чиновник также прокомментировал реакцию США на проводимую турецкими вооруженными силами операцию Pençe-Kılıç на севере Сирии и Ирака.

«При наличии угрозы, в том числе атаки или теракта, Турция обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. Ожидаем от партнеров совместных шагов, а при отсутствии таковых готовы решать проблему своими силами», — пояснил Калын.

Он также отметил, что все действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на статье 51-й Устава ООН («Право на самооборону». — Прим. ред.).

«Современная Концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика — показатель явного противоречия в позиции вышеуказанных государств», — подытожил пресс-секретарь Тайипа Эрдогана.

Ситуация на севере Сирийской Арабской Республики.

Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — в районе на севере Сирии, который находится под контролем формирований, действующих при поддержке США. Эрдоган назвал бомбардировку успешной.

Сообщалось также о ракетных обстрелах объектов на севере Ирака.

Турецкий лидер подчеркнул, что не обсуждал атаки ни с российским, ни с американским президентами. По его словам, «и Байден, и Путин знают, что мы можем провести такие операции в этом регионе в любое время».

Сирия не раз называла присутствие военных из соседней страны на приграничных территориях незаконным и призывала Анкару вывести войска. При этом официальный Дамаск также не признает автономную администрацию в северных регионах, по территории которых наносили удары турецкие военные.

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